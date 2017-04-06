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شاهد: مقطع طريف لعجوز تخدع زوجها وتغرقه بالمياه

6/4/2017

تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا طريفا لعجوز خدعت زوجها بزعمها القيام بحيلة سحرية حتى انتهى به الأمر وقد أغرقت وجهه بالمياه.

ويظهر في الفيديو زوجان يبدو أنهما أمريكيان، وقد وقفا في مطبخ منزلهما؛ حيث تحاول الزوجة إقناع زوجها بأنها ستقوم بحيلة سحرية تدخل بها عملة معدنية داخل زجاجة مياه من الأسفل بمجرد النطق ببعض الكلمات السحرية.

وبينما يصدق الزوج تبدأ الزوجة في القيام بحيلتها حيث تضع العملة المعدنية على طاولة المطبخ وتضع زجاجة المياه فوقها، وتغطيها بقطع قماش، وتبدأ في النطق بكلمات غير مفهومة.

وبعد ذلك تكشف المرأة قطعة القماش وتنظر في الزجاجة وتقول إن القطعة المعدنية صارت داخل الزجاجة، وتطلب من زوجها التأكد.

وبمجرد أن يقترب الزوج بوجهه من فوهة الزجاجة تضغط المرأة على أسفل الزجاجة ليندفع الماء في وجه الزوج، ليغرق وجهه، بينما ينفجر الاثنان في الضحك.

وحصد المقطع الطريف عشرات الملايين من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بينما تداوله كثيرون على صفحاتهم الشخصية.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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