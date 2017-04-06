شاهد: متحولون جنسيا مطلوبون للتجنيد في تايلاند!

ربما لم تكن تدرك التايلاندية كانفيتشا سونغسوك عندما تحولت جنسيا من صبي إلى فتاة أنها ستظل ذكرا في عين السلطات التي طلبتها للتجنيد في الجيش.

وتعيش كانفيتشا مع أسرتها في العاصمة التايلندية بانكوك، وهي الابنة الثالثة في لأسرتها، رغم أنها وُلدت ذكرا.

ورغم تمتع كثيرين بحرية التحول الجنسي في تايلند فإن البعض يقول إن الأمر يتحول إلى كابوس عندما يصلون سن الحادية والعشرين؛ حيث يتعين على الذكور المتحولين إلى إناث أن يقدموا نفسهم للخدمة العسكرية الإلزامية.

وفي شهر أبريل/نيسان من كل عام يقوم الذكور الذين بلغوا سن الحادية والعشرين بالتقدم لأداء خدمة عسكرية مدتها ستة أشهر، أو عليهم المشاركة في قرعة.

وخلال هذه القرعة إذا خرجت بطاقة سوداء فهذا يعني أن المقترع قد تم إعفاؤه من التجنيد، أما إذا خرجت بطاقة حمراء فهذا يعني أن المقترع سيقوم بخدمة عسكرية مدتها سنتان.

ويُعفى من الخدمة العسكرية الأشخاص الذين يعانون من إعاقة بدنية أو عقلية، كما يعفى منها النساء المتحولات جنسيا، بعد خضوعهن لاختبارات طبية لإثبات أنهن متحولات بالفعل.

ورغم حرية التحول الجنسي في تايلاند فإنه لا يسمح للمتحول جنسيا بتغيير هويته الجنسية في بطاقة الهوية.