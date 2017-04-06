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شاهد: لقطات غريبة لثور يُدلِّك كلبًا

6/4/2017

حصدت لقطات غريبة ونادرة لثور يدلك كلبًا، أكثر من 3 ملايين مشاهدة في أٌقل من 4 أيام على نشرها بصفحة "UNILAD" بموقع فيسبوك.

وذكر موقع "فيريال هوغ" الذي نشر الفيديو لأول مرة، أن المقطع تم التقاطه في إحدى المحميات بمدينة بوتيكاس في البرتغال.

وأظهر المقطع ثورا يقف خلف كلب ويحك ظهره ويدلكه في هدوء وبصدر رحب، بينما تظهر آثار الراحة والاسترخاء على الكلب، وبدا كما لو كانا شقيقين، في مشهد يجسد انسجام وتآلف وصداقة عجيبة بين حيوانين مختلفين إلى حد كبير، وحظي الفيديو المدهش بانتشار وإعجاب واسعين على شبكة الإنترنت.  

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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