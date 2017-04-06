البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: كيف نجا رجل فقد وعيه على قضبان قطار

6/4/2017

رصد مقطع مصور لحظات توقف القلب لراكب شجاع يقفز على مسار قطار مترو أنفاق بنيويورك لإنقاذ رجل فقد وعيه وسط القضبان قبل لحظات فقط من وصول القطار.

وبحسب صحيفتي نيويورك بوست الأمريكية، وديلي ميل البريطانية، كان الشاب البطل جوناثان كوليغ (29 عامًا)، خرج لتوه من القطار في محطة منهاتن، حين رأى من بعيد شيئًا يسقط بين القضبان في الجهة المقابلة.

وأدرك كوليغ أنه شخص فاقد للوعي، فقفز على الفور لإنقاذه قبل لحظات من دخول القطار إلى المحطة، ونجح في رفعه بالفعل لأعلى الرصيف في مشهد إنساني نال إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كوليغ في طريقه إلى عمله الليلي، قد شارك من قبل في التدريب على سلامة مسارات القطارات، وأضاف أنه يعلم كيف يبقي نفسه آمنًا مع إنقاذ الشخص في ذات الوقت.

ونقل الرجل إلى المستشفى بإصابات طفيفة، ولم يتضح بعد سبب سقوطه على مسار القطار، بيد أن المارة قالوا إنه تعثر قبل أن يفقد الوعي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)