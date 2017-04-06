شاهد: كيف نجا رجل فقد وعيه على قضبان قطار

رصد مقطع مصور لحظات توقف القلب لراكب شجاع يقفز على مسار قطار مترو أنفاق بنيويورك لإنقاذ رجل فقد وعيه وسط القضبان قبل لحظات فقط من وصول القطار.

وبحسب صحيفتي نيويورك بوست الأمريكية، وديلي ميل البريطانية، كان الشاب البطل جوناثان كوليغ (29 عامًا)، خرج لتوه من القطار في محطة منهاتن، حين رأى من بعيد شيئًا يسقط بين القضبان في الجهة المقابلة.

وأدرك كوليغ أنه شخص فاقد للوعي، فقفز على الفور لإنقاذه قبل لحظات من دخول القطار إلى المحطة، ونجح في رفعه بالفعل لأعلى الرصيف في مشهد إنساني نال إعجاب الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان كوليغ في طريقه إلى عمله الليلي، قد شارك من قبل في التدريب على سلامة مسارات القطارات، وأضاف أنه يعلم كيف يبقي نفسه آمنًا مع إنقاذ الشخص في ذات الوقت.

ونقل الرجل إلى المستشفى بإصابات طفيفة، ولم يتضح بعد سبب سقوطه على مسار القطار، بيد أن المارة قالوا إنه تعثر قبل أن يفقد الوعي.