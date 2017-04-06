شاهد: كوبا تمنع متسابقا من ركوب دراجة طولها 7.5 أمتار

منعت الشرطة في العاصمة الكوبية هافانا تسجيل رقم قياسي جديد لقيادة أعلى دراجة في العالم.

وتفاجأ الدراج "فيليكس غيرولا" بالشرطة تمنع دراجته، والتي يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار ونصف، بحجة عدم الحصول على التصاريح اللازمة.

ولم تتراجع الشرطة عن قرارها بالرغم من تجمع العشرات في واحد من أشهر ميادين العاصمة ووجود مسؤولين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكان غيرولا يخطط للسير بدراجته مائة متر أمام مقر البرلمان المعروف باسم "الكابيتول".

وحسب موسوعة غنينس، مازال الرقم المسجل لأعلى دراجة هو ستة أمتار وربع المتر وتم تسجيله عام 2013 في الولايات المتحدة.