شاهد: سقوط أشخاص أثناء عبورهم بدراجة نارية فوق نهر

رصدت لقطات نشرتها صفحة "Funny Videos" على فيسبوك، لحظة سقوط مروع لمجموعة من الأشخاص أثناء عبورهم بدراجة نارية من فوق المياه.

وأظهر المقطع المصور مجموعة من الأشخاص يحاولون العبور بدراجة نارية بالسير على لوحين خشبيين فوق المياه يصلان بين الرصيف وإحدى السفن الصغيرة التي تقف على بعد قصير.

وأثناء المرور من ناحية الرصيف فوق القطعتين الخشبيتين لمحاولة العبور إلى الجهة المقابلة، وفي منتصف الطريق، افترق اللوحان فسقطت الدراجة وأحد اللوحين وبعض الأشخاص في المياه وسط صدمة الموجودين.

ولم يذكر ناشر الفيديو مكان الواقعة، لكنه علق "بعد فشل المرور بها, وداعًا للدراجة النارية"، وحظي الفيديو بانتشار واسع على شبكة الإنترنت.