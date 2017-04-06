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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: حوار نادر مع ببغاء في عيد ميلاده الثلاثين

6/4/2017

حصدت لقطات مذهلة لببغاء ذكي يتقن تقليد أصوات الحيوانات والبشر، أكثر من 7 ملايين مشاهدة في أٌقل من 12 ساعة على نشره بصفحة "UNILAD" بموقع فيسبوك.

وظهر الببغاء خلال المقطع المصور وهو يستجيب لطلب شخص ما كان يحاوره بميكروفون كأنه في لقاء تلفزيوني، طالبًا منه تقليد عدد من الأصوات للحيوانات والبشر.

وبالفعل استجاب الببغاء لطلبات المحاور، وقام بتقليد صوت ما باحترافية ومهارة وإتقان غير متوقع.

وقام الببغاء بتقليد عدد من أصوات الحيوانات المعروفة كالقطة والكلب والحمار والماعز والبقر وغيرها، كما قلد بإتقان صوت تعبيرات وانطباعات البشر من تثاؤب وضجر واشمئزاز واعتراض وبكاء وغناء وغيرها.

وذكرت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن الببغاء الرمادي الأفريقي يدعى أينشتاين ويعيش في حديقة حيوان نوكسفيل بولاية تينيسى.

وصُور هذا الفيديو الذي غزا مواقع التواصل ووسائل الإعلام، من قبل مدربه آدم باترسون احتفالًا بعيد الميلاد الثلاثين للببغاء، وبدا الحوار شيقًا ومدهشًا للغاية.

ويستطيع الطائر الذي حصد لقب "نجم الحيوانات الأليفة" في مسابقة عام 2006، تقليد ما لا يقل عن 200 صوت بما في ذلك الكلمات، بالإضافة إلى 70 على الأقل من الأصوات المعتاد تقليدها.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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