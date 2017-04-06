شاهد: تَواصل نادر بين توأمتين رضيعتين على مائدة العشاء

نشر موقع "نيوز فلير" لقطات رائعة لحديث ولغة تواصل من نوع خاص جدًا بين توأمتين رضيعتين على مائدة الطعام.

وأظهر المقطع الذي التقط في مدينة ويدنيس البريطانية، التوأمتين الرضيعتين وهما تدردشان بلغتهما الخاصة على مائدة العشاء، وتبدوان في انسجام تام وكأنهما تفهمان بعضهما بعضا.

وظهرت الرضيعتان وهما تشبّكان أصابعهما معا، في مشهد يوحي بتواصل روحي بينهما ولغة تَقرآن من خلالها نبض المشاعر بينهما، كما تظهر في عيونهما الصغيرة لغة أخرى وحدهما من تستطيعا فهمها لأنها ببساطة لغة خاصة بين كل توأمين.

وحظي الفيديو بإعجاب الآلاف على مواقع التواصل، فضلًا عن مئات التعليقات التي أثنت على العلاقة الخاصة جدًا في التواصل بين الشقيقتين.