شاهد: بث مباشر لانتحار شاب من الطابق الـ19

لقي شاب هندي مخمور مصرعه، بعد أن قفز من الطابق الـ19 بأحد فنادق مدينة مومباي، في بث مباشر على فيسبوك.

وبحسب وسائل إعلام هندية، من بينها إنديان إكسبريس، وهندستان تايمز، وإنديا نيوز، وتليفزيون "NDTV" وإنديا تو داي، انتحر أرجون بهارادواج (24 عامًا) تحت تأثير الكحول من داخل فندق تاج لاندز إند في باندرا بمومباي.

وكان الشاب قد دخل الفندق في الثالثة من صباح يوم الاثنين، وبدأ في شرب الكحول حتى أصبح ثملًا وبدأ البث المباشر على فيسبوك، قائلاً إنه في حالة سكر، وأردف "أراكم على الجانب الآخر".

وبعد الانتهاء من شرب النبيذ، حطم الشاب زجاج الغرفة في الطابق الـ19 بكرسي، ثم قام بالوقوف على حافة النافذة وقفز للخارج ليفارق الحياة على الفور.

وقالت الشرطة المحلية إن الشاب ترك خطابا كتب فيه إنه كان مكتئبًا، وكان يتعاطى المخدرات ويدخن السجائر بكثافة، موجهًا الشكر إلى أصدقائه، ومعتذرًا لوالديه.

وذكرت الشرطة إن بهاردواج –وهو من مدينة بنغالور- طالب بجامعة كومبى في كلية التجارة والاقتصاد فى فيل بارل، وقالت إنها حذفت فيديو لحظة الانتحار من على موقع فيسبوك بعدما انتشر كالفيروس بين الشباب.