انتبه: هذه ليست حلوى.. إنها قطعة صابون!

في متجرها الخاص بأدوات التجميل تعرض النيجيرية بلوندي أوكبوزور ما تسميه صابون "كعكة عيد الميلاد".

وعبر خط إنتاج لأدوات التجميل تقوم أوكبوزور بتصنيع صابون ومنتجات تجميل تستلهم فكرتها من الطعام والحلوى.

ومن أبرز المنتجات التي تقوم أوكبوزور بتصنيعها في شركتها، التي أطلقت عليها اسم "باثكاندي" (حلوى الحمام)، الصابون ومواد تنظيف البشرة ومعطرات الجو والزيوت العطرية.

ومما يميز منتجات أوكبوزور أنها مصنوعة يدويا، حيث تسعى أوكبوزور إلى أن تجعلها جميعا تبدو مثل الحلوى، من ناحية الشكل والرائحة.

وقالت أوكبوزور إنها درست إدارة الأعمال والاجتماع في الولايات المتحدة قبل أن تعود إلى وطنها وتبدأ مشروعها في مدينة لاغوس النيجيرية عام 2014، باستثمار بلغ 9800 دولار من مدخراتها ومساهمات أفراد العائلة.

وقالت أوكبوزور إنها توسعت وافتتحت فرعا في العاصمة أبوجا، كما تقوم بشحن منتجاتها إلى مختلف أنحاء نيجيريا، وإنها تسعى الآن إلى التصدير خارج البلاد.