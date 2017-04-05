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شاهد: فلسطينيون يبنون "قُدسا قديمة" لتصوير مسلسل تلفزيوني

5/4/2017

استعدادا لشهر رمضان المبارك أقامت شركة للإنتاج الفني في قطاع غزة مدينة إنتاج إعلامي صغيرة في خان يونس تعد نسخة مصغرة من مدينة القدس القديمة.

وتعتزم الشركة إنتاج مسلسل تلفزيوني حول الحياة في المدينة المقدسة.

وسيُبث مسلسل "بوابة السماء" على إحدى القنوات التلفزيونية الفلسطينية في غزة خلال شهر رمضان الذي يبدأ في مايو أيار المقبل.

وأوضح مخرج المسلسل زهير الأفرنجي أن المسلسل سيتناول بشكل أساسي موضوع حياة الفلسطينيين في القدس وعلاقاتهم مع الإسرائيليين.

ويعيش زهاء 300 ألف فلسطيني في القدس إلى جانب الإسرائيليين الذين يقطنون المدينة التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

وذكر الممثل الفلسطيني علي نسمان أن هؤلاء الفلسطينيين لا يستطيعون الحديث عن المصاعب التي يعانونها أو التعبير عن مشاعرهم بحرية مشيرا إلى أن ذلك هو ما دفعه لإنتاج هذا المسلسل.

وفي أحد مشاهد المسلسل المصورة يهاجم فلسطيني شرطيا إسرائيليا بسكين ويُضرب بالرصاص.

وفي مشاهد أُخرى يبدو مستوطنون يهود وأفراد من الشرطة الإسرائيلية يقتربون من محل فلسطيني في مدينة القدس القديمة.

ولاقى 242 فلسطينيا على الأقل حتفهم في إسرائيل والأراضي الفلسطينية في أعمال عنف متفرقة بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2015.

وحاولت شركة الإنتاج الفني أن تؤسس مدينة تضاهي معظم تفاصيل القدس، من أجل تصوير المسلسل، حتى بعلامات الشوارع والديكورات والمعالم الأخرى.

وقالت شركة الإنتاج إن كثيرا من المسلسلات ستصور في الموقع على مدى الأعوام المقبلة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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