شاهد: حي من الصفيح يتحول إلى واحة

حوّل سكان حي فقير في جاكرتا منطقتهم إلى نموذج يحتذى به على صعيد مراعاة البيئة.

ويسعى السكان لتفادي المصير عينه لجيرانهم في أحياء أخرى في العاصمة الإندونيسية أرغموا على إخلاء منازلهم خشية غمرها بمياه الفيضانات.

وحلت البيوت القرميدية والخشبية المحاطة بالبساتين والأشجار محل العمارات المتداعية والشوارع المليئة بالنفايات التي تنتشر على نطاق واسع في العاصمة الإندونيسية حيث تعيش 10 ملايين نسمة.

ومنذ عام 2015، يعكف سكان تونغكول، بمساعدة منظمات غير حكومية محلية، على تحسين وضع هذا الحي التقليدي أو "كامبونغ"، بحسب التسمية المحلية، لتجنب إرغامهم على إخلائه بسبب خطر الفيضانات، كما حصل مع جيرانهم.

غير أن كل التقدم المحرز قد لا يكفي للحفاظ على هذا الحي، فالسلطات متمسكة بمشروع طويل الأمد لإعادة التخطيط في المدن تنوي في إطاره إرغام السكان على إخلاء مساكنهم القريبة جدا من مجاري المياه.

لكن سكان تونغكول لم يستسلموا بعد ولم يفقدوا الأمل، كما يؤكد محمد. فهم يحاولون عيش كل يوم بيومه من دون التفكير بهذا السيف المسلط على رقابهم.