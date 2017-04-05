شاهد: حادث مروع يقذف بركاب خارج الحافلة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر وقوع حادث تسبب في القذف باثنين من الركاب خارجها.

وتظهر اللقطات فقد سائق الحافلة السيطرة عليها في أحد شوارع مدينة “شنت شن” في مقاطعة “قوانغ دونغ” الصينية.

وتسبب انزلاق الحافلة على الطريق بفعل الأمطار، في عدم تمكن السائق من السيطرة عليها، ما أدى لانحرافها عن الشارع واصطدامها بجزيرة في منتصف الشّارع، لتقذف قوة الاصطدام براكبين كانا يجلسان إلى جانب السائق.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن حالة الراكبيْن الذين قُذِفا من نافذة الحافلة، أو حالة بقية الركاب الذين كانوا على متنها.