شاهد: ببغاء يساعد صاحبته في غسيل الملابس

نشرت سيدة أمريكية مقطع فيديو للببغاء الخاص بها وهي يقوم بمساعدتها في مهام المنزل اليومية، خاصة غسيل الملابس.

وأظهر المقطع، الذي أعادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشره، الببغاء وتدعى بيني، وهي تدخل إلى مجفف الملابس وتقوم بإخراج كافة القطع التي كانت بداخله.

وتقول ميلاني، صاحبة بيني، إن الببغاء بدأت منذ فترة في مساعدتها في مهام المنزل، بعد أن لاحظتها لعدة شهور.

وأضافت ميلاني أن بيني أصبحت تقوم بالتأكد من خلو المجفف من الملابس مرتين على الأقل أسبوعيا.

ويعرف عن طائر الببغاء قدرته على تقليد الأصوات، ويمكن لبعضها تعلم بعض الكلمات.

كما اشتهر هذا الطائر بحبه للحركة، ولكن ربما هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الطائر بالمساعدة في الأعمال المنزلية.