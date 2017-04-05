البث الحي
منوعات

شاهد: ببغاء يساعد صاحبته في غسيل الملابس

5/4/2017

نشرت سيدة أمريكية مقطع فيديو للببغاء الخاص بها وهي يقوم بمساعدتها في مهام المنزل اليومية، خاصة غسيل الملابس.

وأظهر المقطع، الذي أعادت صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشره، الببغاء وتدعى بيني، وهي تدخل إلى مجفف الملابس وتقوم بإخراج كافة القطع التي كانت بداخله.

وتقول ميلاني، صاحبة بيني، إن الببغاء بدأت منذ فترة في مساعدتها في مهام المنزل، بعد أن لاحظتها لعدة شهور.

وأضافت ميلاني أن بيني أصبحت تقوم بالتأكد من خلو المجفف من الملابس مرتين على الأقل أسبوعيا.

ويعرف عن طائر الببغاء قدرته على تقليد الأصوات، ويمكن لبعضها تعلم بعض الكلمات.

كما اشتهر هذا الطائر بحبه للحركة، ولكن ربما هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها هذا الطائر بالمساعدة في الأعمال المنزلية.

المصدر : ديلي ميل
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)