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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: العثور على حوت أحدب نافق على شاطئ

5/4/2017

أفادت تقارير إعلامية محلية بظهور حوت أحدب نافق على شاطئ روكاواي في حي كوينز بمدينة نيويورك (الثلاثاء).

وذكرت شبكة (إن بي سي) أن الحوت، الذي يبلغ طوله 7.62 متر، كان قد رُصد من قبل خفر السواحل طافيا على بعد عدة أميال من الشاطئ.

وتعمل السلطات مع جمعية حماية الحياة البحرية بالمحيط الأطلسي لتحديد ما جرى للحوت، كما اتُخذت ترتيبات للقيام بتشريح جيفته.

وأشار تقرير نيويورك ديلي نيوز إلى أنه يُعتقد أن هذا الحوت ذكر وأن عمره عامان.

وفي وقت الضحى (الثلاثاء) طوقت الشرطة المنطقة المحيطة بالحوت وحثت السكان، الذين دفعهم الفضول لرؤيته، على عدم الاقتراب واستخدمت السلطات جرافة للمساعدة في نقل الحوت بعيدا عن الشاطئ.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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