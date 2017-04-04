البث الحي
منوعات

شاهد: مصور ينبطح أرضا تجنّبا للظهور على الشاشة

4/4/2017

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات مضحكة لمصور تليفزيوني انبطح على ألأرض خلف المذيع زاحفًا على الأرض تجنبًا للظهور على الشاشة أثناء البث الحي.

واعتقد المصور أنه بذلك التصرف الطريف، قد تجنب الظهور على شاشة التليفزيون خلال البث المباشر للبرنامج، لكنه لسوء الحظ ظهر بالكامل مرتديًا قميصًا أزرق وبنطالًا أسود.

وظهر المصور وهو يستلقي أرضًا بشكل مضحك للغاية ويزحف على الأرض من خلف المذيع الذي كان يستعرض مجموعة من الأخبار، لكن الكاميرا رصدت رد فعله الطريف، ويعتقد أن المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط في تركيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + ميرور
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)