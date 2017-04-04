شاهد: مصور ينبطح أرضا تجنّبا للظهور على الشاشة

نشرت صحيفة ميرور البريطانية، لقطات مضحكة لمصور تليفزيوني انبطح على ألأرض خلف المذيع زاحفًا على الأرض تجنبًا للظهور على الشاشة أثناء البث الحي.

واعتقد المصور أنه بذلك التصرف الطريف، قد تجنب الظهور على شاشة التليفزيون خلال البث المباشر للبرنامج، لكنه لسوء الحظ ظهر بالكامل مرتديًا قميصًا أزرق وبنطالًا أسود.

وظهر المصور وهو يستلقي أرضًا بشكل مضحك للغاية ويزحف على الأرض من خلف المذيع الذي كان يستعرض مجموعة من الأخبار، لكن الكاميرا رصدت رد فعله الطريف، ويعتقد أن المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، التقط في تركيا.