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شاهد: مراسل يوقف بث تقرير على الهواء لإنقاذ كلب من الفيضان

4/4/2017

قطع مراسل تلفزيوني في بيرو بثًا مباشرًا ، لإنقاذ كلب خائف كان يسبح في مياه الفيضان التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد.

وبحسب مواقع ايرش تايمز، وإنديا، و"NDTV", كان مراسل قناة "لاتينا نوتيشياس" ويدعى "هارون رودريجيز" يبث تقريرًا حيًا من مدينة بيورا شمال غربي بيرو الواقعة في أمريكا الجنوبية، حين رأى كلبًا ضالًا يكافح من أجل السباحة في مياه الفيضان ويبدو عليه الخوف والهلع.

وقام المراسل بتصوير اللقطات لإظهار الوضع المأساوي في المدينة، ثم أوقف التقرير وهرع لإنقاذ الكلب بعد فترة وجيزة، في مشهد غزا مواقع التواصل الاجتماعي بالثناء على التصرف النبيل للرجل.

وأظهر الفيديو المراسل وهو يقف في شارع تغمره مياه الفيضان، ويستعرض في تقرير مباشر أحدث التطورات، عندما رأى الكلب يسبح ويناضل محاولًا إنقاذ نفسه من الغرق، قام بتصويره ثم هرع إليه لإنقاذه وحمله بين يديه حتى خرج به إلى بر الأمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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