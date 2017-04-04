شاهد: لحظة سقوط حارس مرمى مغشيا عليه أثناء المباراة

سقط حارس مرمى فريق "فلادلفيا فلايرز" مغشيّا عليه، خلال مباراة هوكي ضد فريق "نيوجيرسي ديفيلز"، في مدينة فلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

وظهر حارس المرمى ميشال نيوفيرث (29 عامًا) يقف متحمسًا لصد كرة الهوكي، لكنه فقد وعيه وانهار على الأرض، ما أثار فوضى داخل الملعب وهرع الفريق الطبي لإسعافه، وظهر وهم يحملونه لخارج الملعب، ومشاركة 3 أطباء من الفريق الآخر في إسعافه.

وذكرت تقارير أن اللاعب تعرض للإغماء واضطر إلى ترك المباراة، وتم نقله لمستشفى بنسلفانيا، ويعتقد أنه فقد وعيه بسبب إصابته بالانفلونزا، حسبما ذكرت قناة "CSN Philly".