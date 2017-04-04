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شاهد: صرخات غواص تحت الماء بعد عثوره على بقايا بشرية

4/4/2017

أصيب غواص بالهلع وبدأ بالصراخ عندما عثر على صندوق أسود غامض مليء ببقايا بشرية أثناء بحثه عن كنز تحت مياه النهر في كولومبوس بولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، أبلغ الغواص جاك عن الواقعة واستدعى الشرطة على الفور، لمعرفة ما يجب فعله مع بقايا إنسان داخل صندوق غامض.

ورصد جاك في مقطع مصور لحظة عثوره على قطع من قلائد معدنية ثم وجد على مقربة منها صندوقًا غريبًا وغامضًا فقرر فتحه ومعرفة محتوياته ليتفاجأ بكيس بلاستيكي به مسحوق أبيض يشير إلى أنه بقايا إنسان.

وبمجرد أن رأى جاك المشهد أصيب بالرهبة والهلع وتعالت صرخاته تحت الماء بعدما رمى الكيس في القاع خوفًا، ثم سبح نحو السطح ليخبر أصدقاءه بما رأى ويتصل بالشرطة، وكان قد حمل الصندوق معه لأعلى بعدما هدأت صدمته.

ونشر جاك اللقطات كاملة على قناته على يوتيوب التي يسجل عليها مغامراته المائية، ليحقق المقطع نحو 6 ملايين مشاهدة في أٌقل من 3 أيام، وعلق على الفيديو "أثناء البحث عن كنز في كولومبوس، جورجيا، وجدت بقايا بشرية".

وقال إن هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها شيئا صادما كهذا مخبأ في الأعماق، ففي ديسمبر من العام الماضي رصد جاك مسدسا يقع بين الصخور في أسفل النهر، وأبلغ الشرطة أيضًا.

المصدر : الجزيرة مباشر + ذا صن
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