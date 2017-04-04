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شاهد: سرقة مثيرة لمتجر مجوهرات في وضح النهار

4/4/2017

نفذت عصابة من خمسة أشخاص عملية سرقة على متجر للمجوهرات في مدينة ملبورن الاسترالية في وضح النهار، في ثاني هجوم على المتجر في ثلاثة أشهر.

واقتحم خمسة ملثمون محل "إتش آند إتش" للمجوهرات وروعوا المتسوقين بعد ظهر الثلاثاء.

واستخدم اللصوص قضبان حديدية ومطارق لتحطيم الواجهات الزجاجية لصناديق العرض قبل أن يجمعوا المجوهرات الثمينة من المتجر ويفروا هاربين.

وتجري الشرطة عملية بحث عن الجناة، حيث يعد الهجوم هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر، حيث سبق أن تعرض المتجر لسرقة تحت تهديد السلاح من قبل ثلاثة مسلحين في يناير/كانون ثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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