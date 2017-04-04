شاهد: ساحة ألعاب في القاهرة للكلاب فقط

أسست شركة مصرية ساحة رياضية مخصصة للكلاب لتقديم بديل لأصحابها الراغبين في الخروج مع حيواناتهم لكنهم يخشون على كلابهم من الزحام والتلوث في شوارع العاصمة المصرية.

وقالت شركة إيستوند إن المركز الذي أسسته لتدريب الكلاب يهدف إلى إحداث تغيير في حياة هذه الحيوانات الأليفة عبر توفير ما يقول مسؤولو الشركة إنها أول ساحة ألعاب رياضية مفتوحة للكلاب في المدينة.

والمركز الرياضي مُجهز بزلاجات ومضامير لقفز الحواجز ويوفر للكلاب وأصحابها ممارسة تدريبات رياضية تُصلح الحالة الجسمانية والنفسية للكلاب التي عادة ما تبقى معزولة في شقق سكنية وعُرضة لمشكلات سلوكية.

وقال رئيس قسم التدريب في الشركة حسين الأمين إن الأنشطة التي يوفرها المركز تُسهم في تعزيز ثقة الكلاب بنفسها، لاسيما التي لم تعتد مخالطة كلاب أخرى أو بذل مجهود جسماني.

ويوضح صاحب كلب يدعى يوسف زيد أن كلبه من نوع الهاسكي يشعر بحماس كبير ويسلط ناظريه على باب الشقة صباح كل يوم سبت، حيث يعرف أن ذلك موعد الخروج لساحة التدريبات الرياضية مشيرا إلى أن ذلك يسهم في جعل الكلب يتأقلم مع الكلاب الأخرى.

وقال الأمين إنه من الضروري أن تتدرب الكلاب ذات السمات السلوكية المتماثلة معا لتفادي حدوث اشتباكات بين أنواع مختلفة.

ويمكن لأصحاب الكلاب التي تثير مشكلات معينة استشارة خبراء سلوك في ساحة الألعاب الرياضية.

ويعمل المركز في السبت الأول من كل شهر ويتلقى رسوما بسيطة من زبائنه مقابل استخدام معدات الساحة الرياضية وتناول وجبة غداء.