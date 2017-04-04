شاهد: أغلى ألماسة وردية في العالم بقيمة 71.2 مليون دولار

بيعت ألماسة وردية في مزاد بهونغ كونغ بسعر قياسي وصل إلى 71.2 مليون دولار، لتكون بذلك أغلى ألماسة من نوعها في العالم.

ويبلغ وزن الألماسة 59.60 قيراط، وتعرف باسم "النجمة الوردية". وتتميز بلونها الوردي شديد النقاء وخلوها من العيوب، ما جعلها تستحق هذا السعر القياسي بحسب خبراء.

واستخرجت هذه الماسة النادرة شركة دي بيرز من منجم في أفريقيا عام 1999 وكانت في صورة ألماسة خام وزنها 132.5 قيراط. وقد استغرقت عملية قطعها وصقلها نحو عامين.

وشارك في المزاد ثلاثة مزايدين عبر الهاتف. واستغرق المزاد خمس دقائق فقط، قبل أن يفوز بها الصائغ تشو تاي فوك، من هونغ كونغ بسعر 71.2 مليون دولار.

وكانت المرة السابقة التي عُرضت فيها الألماسة للبيع في مزاد قد حصلت على سعر بلغ 83 مليون دولار من صائغ الألماس البارز في نيويورك أيزاك وولف، لكنه أخفق في سداد سعرها.

وقال باتي وونغ، رئيسة دار مزادات سوذبي في آسيا إنه جرى هذه المرة التدقيق في إمكانيات المزايدين الثلاثة من أجل ضمان قدرتهم المالية على سداد قيمة الألماسة.