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شاهد: متحف تاريخ المثلجات يمزج الفن بالحلوى

30/4/2017

متحف المثلجات، متحف من طراز جديد في لوس أنجليس ، يمزج الفن بالحلوى ويجعل تجربة ارتياده مميزة وفريدة وتتيح التعرف على تاريخ المثلجات وتذوقها والاستمتاع بنكهاتها.

ويضم المتحف، الذي فتح أبوابه أمام الجمهور 10 ساحات عرض، وتتميز كل غرفة موجودة به بالروائح والأذواق المرتبطة بالمثلجات والحلويات، فضلا عن أنه يضم غرفة مليئة بالموز وبركة مليئة بالحلويات.

الكبار والصغار يدخلون إلى المتحف، ويتذوّقون أفضل أنواع المثلجات التي تشتهر بها كاليفورنيا، فالمتحف  يضم غرفة مليئة بالموز وبركةً مليئة بالحلويات تسمح للزوار باللعب في " دوامة " تضم أنواعا من السكاكر والحلويات اللذيذة.

ويسعى القائمون إلى إضفاء مفهوم وثقافة جديدة للحلوى، من خلال تشييد متحف الآيس كريم ، فهذا المتحف الذي افتتح بشكل مؤقت خلال الصيف الماضي، في مدينة نيويورك  ، توسع إلى أربعة أضعاف حجمه ليوجد في جميع أنحاء البلاد.

ويأمل مؤسسو المتحف أن يتوسع وينتقل الى مدن أمريكية أخرى ليطير في نهاية المطاف إلى كافة أنحاء العالم.

المعرض يجتذب جمهور هواة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث المشاركات في جميع أنحاء مطلوبة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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