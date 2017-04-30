شاهد: طلاق مذيعة مصرية على الهواء في مشهد تمثيلي

لجأت مذيعة مصرية إلى مشهد تمثيلي لمناقشة موضوع برنامجها عن الطلاق الشفهي.

وأثناء البرنامج الذي يذاع على قناة "ltc" استقبلت المذيعة مكالمة هاتفية من "زوجها المزعوم" وطلقها على الهواء تبين بعد ذلك أنها مجرد خدعة قامت بها المذيعة بالاتفاق مع الإعداد.

ومن آن إلى آخر تتردد أنباء في وسائل إعلام مصرية عن خلافات بين مؤسستي الرئاسة والأزهر، منها ما يرتبط، وفق تقارير إعلامية، بطلب السيسي تجديد الخطاب الديني، ودور وزارة الأوقاف في هذه العملية.

وأثارت قضية الطلاق الشفهي جدلا كبيرا في مصر بعد مطالبة السيسي للأزهر بتقييد حالات الطلاق الشفهي لكن الأزهر قال إن الطلاق الشفهي يقع دون الحاجة إلى توثيقه.

ويشن كتاب وإعلاميون بعضهم مؤيد للنظام الحاكم في مصر هجوما على مؤسسة الأزهر وشيخها، عقب رفض الأزهر لمطلب الرئيس، في 25 يناير/ كانون ثانٍ الماضي، بتقييد الطلاق الشفهي.

وفي 5 من فبراير/شباط الجاري، قالت هيئة كبار العلماء في مؤسسة الأزهر (أعلى هيئة دينية بمصر) إن "الطلاق الشفهي يقع من دون الحاجة إلى توثيقه". وذلك بالمخالفة لمطالبة السيسي للأزهر بإصدار فتوى تمنع الاعتداد بوقوع الطلاق الشفهي، على خلفية تزايد حالات الطلاق في مصر.

ورفض الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ما وصفه بالمزايدة على الأزهر في موضوع الطلاق الشفهي، معتبرا ذلك "تجاوزا للحد وللحق".

وقال الطيب، في برنامج تلفزيوني "كنا نتمنى من بعض المنتسبين للأزهر ألا يقحموا أنفسهم في القضايا الفقهية الشائكة، وأن يتركوا للمجامع والهيئات المتخصصة في الأزهر الشريف بيان الحكم الشرعي في قضية الطلاق الشفهي، ولدينا وثائق علمية حتى لا يزايد علينا أحد في الصحف ولا في القنوات".

وكشف الطيب أنه سبق وتناول القضايا والمشكلات الخاصة بالمرأة، وتوقف أمامها منذ أكثر من عام ومنها في مايو/آيار 2016 فتناول قضية الإشهاد على الطلاق؛ ولكن ليس كما تناولتها القنوات الفضائية منذ أيام بحديث جارح للعلم وللعلماء وللأزهر، على حد وصفه.