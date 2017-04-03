البث الحي
منوعات|إسبانيا

شاهد: موجة عملاقة تبتلع رجلا وتقتل شخصين

3/4/2017

رصدت لقطات مرعبة، لحظة اجتياح موجة عملاقة لـ4 أشخاص على الشاطئ الصخري، ما أدى لمقتل شخصين وفقدان ثالث ونجاة الرابع بإصابات.

وبحسب صحف ديلي ميل وميرور وإكسبريس البريطانية، وقع الحادث المأساوي  على شاطئ تينيريفي الصخري بإسبانيا، حيث أظهرت اللقطات الصادمة لحظة ابتلاع موجة ضخمة لرجل يمشي على الصخور، بعدما سحبت 4 من السياح نحو داخل البحر وتتسبب في مقتل اثنين ونجاة الرابع بإصابات.

وأسفر الحادث عن مقتل عجوز تبلغ من العمر 74 عامًا، وعامل فندق يبلغ من العمر 35 عامًا، يُعتقد أنه حاول إنقاذها وحمايتها من تدافع الأمواج فاصطدما بالصخور، وقام أحد السياح الإيطاليين بتصوير المشهد من بعيد.  

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن مفقودين آخرين غرقوا، عندما ضربت موجات يصل طولها لنحو 4 أمتار، منطقة منتجع سانتياغو دى تيد الشعبي، التي تشتهر بأجمل المسابح الطبيعية.

ومازالت الشرطة تجري بحثًا بحريًا وجويًا للعثور على الضحية الثالث المفقود، وعن أشخاص آخرين، كما تم الاستعانة بفريق من الأطباء النفسيين، لدعم أقارب الغريقين والمفقود، وكذلك الناجي الوحيد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف بريطانية
المزيد من منوعات

سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)