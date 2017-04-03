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شاهد: قبيلة بدائية على جزيرة تقتل من يحاول التواصل معها

3/4/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لقبيلة تعيش في عزلة عن البشر بإحدى الجزر النائية بالمحيط الهندي.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن القبيلة تعيش على جزيرة سنتينيل وتتسم بالعدائية الشديدة لأي من الزوار الذين يحاولون التواصل معهم.

وتؤكد الصحيفة أن اثنين من الصيادين حاولا التواصل مع هذه القبيلة عام 2006 لكن الأمر انتهى بذبحهما، وكذلك قامت تلك القبيلة بإطلاق السهام النارية والحجارة على إحدى الطائرات المروحية التي حاولت الاقتراب من الجزيرة وتصويرهم.

ويعتقد بعض الباحثين أن أسلاف هؤلاء السكان وفدوا من أفريقيا منذ أكثر من 6 آلاف عام.

وأردفت الصحيفة أنه وفي العام 2004 وأثناء اقتحام فيضانات تسونامي لعدد من جزر المحيط الهندي حاولت إحدى المروحيات الاقتراب من جزيرة تلك القبيلة لإلقاء المساعدات الإنسانية والطعام إلا أن أحد أفراد القبيلة هاجم المروحية بإلقاء الأسهم تجاهها.

المصدر : ديلي ميل
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