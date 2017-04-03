شاهد: رجل يلد طفلته الأولى بدلًا من زوجته

"الرجل الحامل" هكذا عنونت الصحف ووكالات الأنباء البريطانية موضوعًا أثار ضجة على الإنترنت لغرابته بعدما وضع رجل "متحول جنسيًا" مولودته الأولى بدلًا من زوجته العاقر.

ونقلت صحيفتا ميرور وذا صن البريطانيتان، عن وكالة أنباء برس أسوسييشن، قصة الرجل الذي يفخر بنفسه لقيامه بإنجاب طفلته الأولى بعدما عجزت زوجته عن الإنجاب، ورصد مراحل الحمل بالصور وأيضًا بعد الولادة، وتظهر فيها لحيته.

وحاول كريس ريس دوبين (33 عامًا) -يعيش في كولومبوس بأوهايو- الإنجاب خمس مرات من زوجته إيمي (33 عامًا) عن طريق التلقيح فضلًا عن خوض مشوار طويل في علاجات الخصوبة لكنها لم تتمكن من الحمل.

وقالت إيمي إنها جربت العديد من علاجات العقم دون جدوى، وبعد تفكير طويل، كان كريس لا يزال لديه أعضاء تناسلية أنثوية وبدأ التخطيط ليصبح أمًا بيولوجية للمرة الأولى، وبالفعل بدأ التلقيح.

وفي المرة الأولى حدث إجهاض للحمل، لكن الحمل الثاني اكتمل، وأنجب كريس ابنتهما هايدن في عام 2014، في واقعة غريبة جدًا.

وشرح كريس كيف كان قلقًا ومتوترًا من نظرات وتعليقات الناس وحديثهم عن حمله وولادته، لكنه تحمس وشعر بالفرح والفخر بعدما شعر بنبضات الجنين وهو يكبر ويتحرك في أحشائه.

وفي عام 2016، تمكنت إيمي من إنجاب طفلهما الثاني "ميلو" بعد خضوعها للعلاج عن طريق التلقيح، وقالت الزوجة إن قصة حب فريدة جمعتها بكريس في العشرينيات من عمرهما وكانا يعملان في معسكر صيفي للأطفال، وكانت تعرف قصة تحوله جنسيًا.

وقالت "عندما التقيت به، كنت أعرف أن قضية جنسه كانت في طليعة عقله، وفي نهاية المطاف، أصبح أكثر ذكورية وعاش كرجل، إنه رفيقي وأحبه كما هو".