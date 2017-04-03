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منوعات|الهند

شاهد: بائع يحطم رأس سائق "توك توك" خدش دراجته

3/4/2017

نشرت قناة "Caters Clips" على يوتيوب، لقطات صادمة لبائع لبن يحطم رأس سائق عربة "توك توك" بلوح خرساني، ما أودى بحياته بعد وقت قصير.

ووثقت كاميرات المراقبة في أحد الشوارع المزدحمة بمدينة تشورو في راجاستان غربي الهند، لحظة مقتل سائق التوك توك بالضربة القاضية على يد بائع اللبن الذي دك رأسه بلوح الإسمنت الصلب.

واندلع شجار بين بائع اللبن ويدعى "هيرالال" الذي يقود دراجة نارية، وبين سائق عربة التوك توك ويدعى مشتاق نيوارايا (36 عامًا)، بسبب حادث مروري تافه، حيث خدش نيوارايا دراجة البائع خدشًا صغيرًا، أثناء محاولته تجاوز سيارة أخرى على الطريق.

وتطور الشجار إلى عراك عنيف بالأيدي تخلله ضرب وركلات ولكمات، وتدخل المارة لتهدئة الموقف لكن يبدو أنه حدث بينهما نوع من السباب والشتائم أدت لتهور سائق التوك توك الذي حاول التعدي على البائع بضربه بمفك حديدي.

واستشاط البائع غضبًا من تعدي السائق عليه، فالتقط لوحًا خرسانيًا كان ملقى على الأرض، وضرب بها رأس السائق بقوة، فسقط على الأرض مغشيًا عليه ونقله المارة إلى المستشفى حيث توفي بعد وقت قصير.

المصدر : الجزيرة مباشر + يوتيوب
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