شاهد: اعتداء مروع على أفريقي اتُهم بتخدير و"أكل" طالب

قلق يخيم على الطلاب الأفارقة الذين يدرسون في جامعات نويدا الكبرى بالهند، بعدما اعتدى قرابة 300 مواطن بالضرب على 4 رجال نيجيريين يُعتقد أنهم قاموا بتخدير طالب و"أكله".

وأظهرت لقطات مروعة من داخل المركز التجاري في المنطقة التي تبعد نحو 24 ميلًا من العاصمة نيودلهي، قبل أيام، مئات الهنود وهم يسحقون رجلاً أفريقيًا بالعصي والكراسي وأدوات أخرى.

ويُعتقد أن الاعتداء بدأ عندما أطلق سراح خمسة رجال نيجيريين اعتقلتهم الشرطة على أثر وفاة طالب مراهق يبلغ من العمر 19 عامًا، بسبب الافتقار إلى الأدلة، بينما يعتقد المواطنون بأن الرجال الأفارقة خدروا الطالب وأكلوه يوم الجمعة الماضي.

وذكرت الشرطة أن الطالب مات إثر تناول جرعة زائدة من المخدرات، وقال أحد الضباط إنه سرت شائعات بأن الأفارقة كانوا وراء مقتل الطالب، وتم نشر تعليقات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن الشرطة ألقت القبض على خمسة اشخاص لضربهم الطلاب النيجيريين، فان الهجوم الوحشي يمكن أن يوجه ضربة إلى طموحات حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى لوضع الهند كشريك تجارى واستثماري في إفريقيا.

كما دانت وزارة الخارجية الهندية الحادث ووصفته بالمؤسف، معلنة التزام الحكومة بضمان سلامة وأمن جميع الأجانب في الهند.

ويعتبر النيجيريون جزءًا من المجتمع الطلابي المكون من أربعة آلاف شخص من إفريقيا يدرسون في مختلف الكليات والجامعات الخاصة في نويدا الكبرى.

وقد أثار الهجوم الأخير قلقا كبيرا حول تأمين الطلاب الأفارقة خارج الحرم الجامعي في ضوء استهدافهم وزيادة العنف ضدهم، وزيادة حملات التمييز والتحيز العنصري بحقهم.

وبصرف النظر عن التمييز العنصري، فإن حاجز التواصل يجعل الحياة صعبة أيضًا بالنسبة للطلاب الذين سافروا أكثر من 4000 ميل للحصول على تعليم أفضل وفرص عمل.

وقد حدثت موجة من الهجمات على المواطنين الأفارقة في دلهي وما حولها في الماضي القريب، وفى العام الماضي تعرض العديد من الأفارقة للضرب فى نيودلهى وتم رجم رجل كونغولى حتى الموت.