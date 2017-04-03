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شاهد: أجانب يغنون "حلوة يا بلدي" في مطار كوبنهاغن

3/4/2017

نشر مستخدم مصري على فيسبوك، لقطات مذهلة لمجموعة من الأجانب في مطار كوبنهاغن، يغنون "حلوة يا بلدي" للمطربة الراحلة داليدا.

وأظهر الفيديو عددا من الأجانب يجلسون في صالة الانتظار بالمطار في العاصمة الدنماركية، ويحملون أوراقًا على ما يبدو مكتوب فيها كلمات الأغنية الشهيرة، ثم بدأوا الغناء بالعامية المصرية بشكل محترف ومذهل، ما دفع الشاب لالتقاط المشهد.

وكان الشاب المصري راوي رباط في مطار كوبنهاغن في انتظار رحلة مصر للطيران المتجهة إلى القاهرة عندما بدأ من حوله فجأة الغناء بالمصري، وقال إنهم كانوا يتحدثون اللهجة العامية المصرية بإتقان، حسبما ذكر موقع سكوب إمباير.

وحظي الفيديو بانتشار وإعجاب واسعين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محققًا آلاف المشاهدات ومئات التعليقات، المعجبة بالفيديو وأداء الأجانب.

وكانت المطربة الإيطالية مصرية المولد داليدا غنت "حلوة يا بلدي" لأول مرة عام 1979، للشاعر مروان سعادة، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً بين الجمهور المصري ومازالت تُـرَدد حتى الآن.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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