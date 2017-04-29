قبور ذكية.. تُرتل القرآن وتروي الزهور

ابتكرت طالبتان تركيتان جهازا إلكترونيا يعتمد على تكنولوجيا خاصة، من أجل رؤية القبور، وترتيل القرآن الكريم للمتوفين، وري الزهور المنتشرة حول القبر، بضغطة زر عن بعد.

الجهاز الذي أُطلق عليها اسم "شواهد قبور ذكية" قامت بابتكاره الطالبتان "غول أورال" و"بهار أقتار" اللتان تدرسان في الصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس شانلي أورفه جنوب شرقي تركيا.

يوفر الجهاز فرصة للمغتربين في رؤية قبور أقاربهم، وقراءة القرآن لهم، بل يمنحهم أيضا فرصة ريّ الزهور والنباتات المنتشرة حول القبر.

تقول أورال: "لاحظنا انزعاج الناس عند زيارتهم القبور، بسبب توالي الأطفال عليهم، وطلب المال، مقابل قراءة القرآن الكريم للمتوفى، وريّ النباتات حول القبر".

وأضافت: "من هنا بدأنا التفكير في ابتكار ما يجعلنا نستغني عن كل ذلك، وبعد عدة تجارب، نجحنا في إنتاج جهازنا".

وعن طريقة عمل الجهاز، قالت إحداهما "يركب الجهاز أو يلصق على القبر، ويعمل بالطاقة الشمسية، ومزود بنظام تحكم عن بعد، إلى جانب كاميرا وتقنيات أخرى".

وأوضحت أورال أن صاحب الجهاز بإمكانه عن طريق (ريموت كونترول)، فتح الكاميرا ورؤية القبر، وتشغيل آيات القرآن الكريم.

وأشارت إلى أنهما صمما قسما في الجهاز لتخزين مياه الأمطار والثلوج، لاستخدامها وقت الحاجة في ري النباتات والزهور المنتشرة فوق وحول القبر.

وعن مدى جواز المشروع من الناحية الدينية، أضافت أقتار شريكة أورال في المشروع : "بالفعل راجعنا عددا من المشايخ والعلماء في دور الإفتاء وكليات الشريعة. وعلماؤنا الأفاضل أراحوا قلوبنا وأكدوا عدم وجود حرمة تمنع انتاجه، بل على العكس عبّروا عن إعجابهم بالمشروع".

من جانبه قال مدير المدرسة إسماعيل آشار: "حصد هذا المشروع مركزا متقدما في النسخة الثالثة لمهرجان تركيا الدولي للثقافة والعلوم بمدينة غازي عنتاب، فضلا عن جائزة أخرى نالها في مهرجان علمي آخر في ولاية ملاطية".