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شاهد: نجاة طفل بأعجوبة من الموت بعدما دهسته سيارة

29/4/2017

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للحظة نجاة طفل من موت محقق بعدما دهسته سيارة.

وأظهرت كاميرات مراقبة في موقع الحادث طفلا يعبر الطريق مسرعا خلف طفلة أكبر منه، وهو غير منتبه لقدوم السيارة التي تدهسه تحت عجلاتها لكنه يقوم مسرعا ويجري من جديد.

وأظهرت كاميرات المراقبة قائد السيارة وقد توقف ليطمئن على الطفل ويبدو أنه اصطحبه في السيارة للاطمئنان عليه في مستشفى.

ولم يتضح على وجه التحديد موعد حدوث الواقعة أو مكانها، ولكن يبدو من مقطع الفيديو أن الواقعة حدثت في بلد آسيوي.

وحظي مقطع الفيديو بانتشار واسع على شبكات التواصل الاجتماعي حيث سجل مئات الآلاف من المشاهدات.

المصدر : الجزيرة مباشر + فيسبوك
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