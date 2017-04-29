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شاهد: متاجر لبيع الماريجوانا بشكل قانوني في سويسرا

29/4/2017

انتشرت بشكل سريع في كل أنحاء سويسرا متاجر بيع الماريجوانا بطريقة قانونية خلال الأشهر الأخيرة.

وبحسب وسائل الإعلام السويسرية، بات سوق القنب الهندي القانوني في سويسرا يمثل سنويا نحو 100 مليون فرنك سويسري، وتتراوح الأسعار بين 7 و18 فرنكا سويسريا للغرام الواحد، أي ما يوازي سعر القنب غير القانوني.

وفي شهر فبراير الماضي، قررت السلطات الصحية السويسرية فرض ضرائب على هذا النوع من القنب ذي التركيز الضعيف بمادة "تي اتش سي"، شأنه في ذلك شأن التبغ ما أعطاه هالة قانونية قوية وأعطى كثيرين دليلا إضافيا على أن هذا المنتج قانوني فعلا.

بول مونو مؤسس متجر "دكتور غرين" لبيع الماريجوانا يقول: "النكهات متشابهة جدا، لذا تواجه الشرطة صعوبة في التمييز بالعين المجردة بين القنب الهندي القانوني وذلك غير القانوني، فالقنب الهندي يتشارك الخصائص نفسها مع النوع غير القانوني"

وقد بدأ مونو هذا النشاط في ديسمبر 2016 فيما بلغت مبيعاته عتبة 100 ألف فرنك سويسري شهريا (100 ألف و900 دولار تقريبا).

ويجيز القانون السويسري منذ العام 2011 بيع القنب الهندي الذي يحوي أقل من 1 % من مادة "تي اتش سي" (رباعي هيدرو كانابينول)، وهي المادة الرئيسية ذات الآثار المسببة للهلوسة.

وفي معظم البلدان الأوربية الحدود المسموحة لتداول مادة "تي اتش سي" عند 0.2 % ، ما يجعل مستحيلا أي عملية بيع للقنب الهندي لأن المزارعين لم يتوصلوا بعد إلى تثبيت تركيز مادة "تي اتش سي" عند مستوى أدنى من 0.2%

ومن الناحية القانونية، من المستحيل التمييز بالعين المجردة بين القنب الهندي القانوني وذلك غير القانوني، ويمكن للشرطة أن تطلب من المدخن الخضوع لفحص. وإذا ما كان تركيز مادة "تي اتش سي" أعلى من 1%، يصبح القنب من المخدرات ويتعين على الشخص دفع ثمن الفحص بحسب وسائل الإعلام السويسرية.

المصدر : الفرنسية
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