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شاحن هاتف محمول يقتل 3 مغاربة

29/4/2017

​​​​​​​توفي 3 أشخاص وأصيب 4 آخرون باختناق، اليوم السبت، جراء اندلاع حريق ببيت، يفترض أن سببه سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال، بمدينة أزيلال وسط المغرب.

وحسب بيان أوردته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد "لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون باختناق، صباح اليوم (السبت) إثر اندلاع حريق بإحدى الشقق بحي تانوت بمدينة أزيلال".

 

وقال البيان إن "أسباب الحريق، حسب المعطيات الأولية، تعود إلى سوء استعمال شاحن كهربائي للهاتف النقال داخل الشقة".

 

وأضاف أن السلطات المحلية تدخلت لإخماد الحريق، ونقل المصابين عبر مروحية وسيارات الإسعاف الطبي إلى المستشفى الجامعي لمدينة مراكش (تبعد حوالي 200 كيلومترعن أزيلال).

 

وأشار إلى أنه تم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة لتحديد كل الظروف المرتبطة بهذا الحادث.

المصدر : الأناضول
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