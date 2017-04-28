لغز "القطط الحليقة" يثير حيرة الشرطة الأمريكية

تحاول الشرطة وسكان مدينة وينسبورو في ولاية فرجينيا الأمريكية معرفة لماذا يقوم شخص ما بخطف قطط منزلية ثم يعيدها بعد حلق الجزء السفلي من جسمها.

وقال ضابط الشرطة كيلي ووكر اليوم الجمعة إنه منذ ديسمبر كانون الأول ظهرت سبع قطط فجأة في منازلها وهي حليقة البطن والفخذين والأرجل.

وأضاف قائلا "الحلاقة تبدو شبه جراحية" مضيفا أن أيا من القطط لم تتعرض للأذى لكنها "بدت أقل حركة" بعد الحلاقة.

وعُلق في المدينة التي يسكنها 21 ألف نسمة وتقع إلى الجنوب الغربي من العاصمة الأمريكية واشنطن ملصق كتب عليه "قطط حليقة!!؟؟".

وقال ووكر إن القطط لها أصحاب يعتنون بها وليست قططا ضآلة أو متوحشة.