شاهد: لحظة اشتعال محرك طائرة ركاب في الجو

تمكن هاو في الصين من التقاط فيديو قصير لحظة اشتعال محرك طائرة ركاب أمريكية بعد وقت قصير من إقلاعها من بكين متوجهة إلى ديترويت الأمريكية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حدوث اشتعال في المحرك الأيمن للطائرة.

وكان على متن الطائرة، التابعة لشركة دلتا الأمريكية، 227 راكبا.

وقالت إحدى الراكبات إنها سمعت صوت انفجار قوي قبل أن تفقد الطائرة توازنها للحظات.

وقالت الشركة في بيان إن طاقم الطائرة قرر العودة إلى مطار بكين وهبط بها اضطراريا كإجراء وقائي.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام باستخدام محركيها.