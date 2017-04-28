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شاهد: لحظة اشتعال محرك طائرة ركاب في الجو

28/4/2017

تمكن هاو في الصين من التقاط فيديو قصير لحظة اشتعال محرك طائرة ركاب أمريكية بعد وقت قصير من إقلاعها من بكين متوجهة إلى ديترويت الأمريكية.

ويظهر الفيديو، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حدوث اشتعال في المحرك الأيمن للطائرة.

وكان على متن الطائرة، التابعة لشركة دلتا الأمريكية، 227 راكبا.

وقالت إحدى الراكبات إنها سمعت صوت انفجار قوي قبل أن تفقد الطائرة توازنها للحظات.

وقالت الشركة في بيان إن طاقم الطائرة قرر العودة إلى مطار بكين وهبط بها اضطراريا كإجراء وقائي.

وأضافت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام باستخدام محركيها.

المصدر : ديلي ميل
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