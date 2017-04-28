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شاهد: شرطي أمريكي ينقذ رجلا من الانتحار

28/4/2017

أنقذ شرطي أمريكي رجلا مسنا حاول الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السادس في دار للمسنين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت إدارة الشرطة في إحدى مقاطعات ولاية كونيتيكت مقطع فيديو لأحد ضباطها "جاستن مارتن" وهو يمسك الرجل في اللحظة الأخيرة قبل سقوطه في الشارع.

وقال المتحدث باسم الشرطة رونالد سميث إن "مارتن" أنقذ الرجل من موت محقق.

وأضاف أن الرجل كان يتعارك مع الموظفين بالمبنى الذين اتصلوا بالشرطة بعد ظهر الثلاثاء، ثم انتقل الضابط مارتن إلى مقر الدار لفحص المشكلة ثم وجد الرجل يُسرع إلى الطابق السادس ليلقي بنفسه من الشرفة في الشارع وأمسك به في اللحظة الأخيرة.

ونقلت الشرطة الرجل إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية ومعرفة سبب محاولته الانتحار.

تم تصوير الفيديو من خلال كاميرا "بادي كام" مثبتة في ملابس الضابط.

ووصفت إدارة الشرطة "مارتن" بالضابط البطل لإنقاذه الرجل.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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