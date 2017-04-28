شاهد: شرطي أمريكي يقتل سائق دراجة نارية بعد مطاردة

نشرت شرطة ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية مقطعا مصورا للحظة مقتل سائق دراجة نارية اصطدمت به سيارة شرطة عمدا لإيقافه.

وأظهر فيديو الحادث الذي وقع يوم التاسع عشر من أبريل نيسان الجاري مطاردة سيارة الشرطة لسائق دراجة نارية رفض التوقف واستمر في قيادة الدراجة بسرعة تفوق 90 كيلومترا في الساعة.

ولإجباره على التوقف اصطدمت به سيارة الشرطة من الخلف إلا أنه فقد التوازن وخرج عن الطريق ولقي حتفه.

وقررت شرطة الولاية إيقاف الشرطي عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وتقول الشرطة إنها عثرت على مخدر القنب مع سائق الدراجة.

وأثار الفيديو انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويطالب نشطاء بتوجيه اتهامات القتل العمد إلى الشرطي فيما يقول آخرون إنه قتل خطأ.