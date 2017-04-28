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العثور على جثة جنرال روسي "غير متحللة" بعد قرن من موته

جثة الجنرال الروسي
جثة الجنرال الروسي
28/4/2017

عثر مواطنون أتراك، على جثة جنرال روسي "غير متحللة" أثناء قيامهم بأعمال حفريات بمنطقة بناء في ولاية أرداهان.

وجرى اكتشاف الجثة في تابوت، ضمن قبر على هيئة غرفة واحدة، تحت الأرض، حيث أبلغوا الجهات المعنية، التي نقلتها لاحقا إلى متحف ولاية قارص شرقي تركيا.

وقال مدير المتحف نجم الدين ألب إن الجثة ربما تعود إلى اللواء "فاسيلي غيمان" الذي عمل في صفوف قوات الاحتلال الروسي، بمنطقة أرداهان، بين العامين 1905 و1913.

ويوصف الجنرال المذكور في التاريح الروسي بـ"فاتح القوقاز" حسب مدير المتحف الذي أشار إلى استمرار التحري، للكشف عن الهوية الحقيقة للضابط.

وأشار مدير المتحف إلى أن تحديد هوية الجنرال يحمل ثلاث نجمات على كتفه، يتطلب الاطلاع على الأرشيف الروسي.

وحول سبب عدم تحلل جزء كبير من جسد الجنرال وملابسه، أوضح مسؤولو المتحف أن وجود الجثة في مكان معزول عن الهواء أدى إلى بطء تحللها.

ويلاحظ أن لحية الضابط المدفون بزيه العسكري، وشعره لم يصبهما التلف، فضلا عن جزء كبير من جسده.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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