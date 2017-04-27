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وفاة مخرج "صمت الحملان" عن 73 عاما

المخرج الأمريكي الراحل جوناثان ديمي
المخرج الأمريكي الراحل جوناثان ديمي
27/4/2017

توفي المخرج الأمريكي الشهير جوناثان ديمي، مخرج فيلم "صمت الحملان" عن عمر ناهز 73 عاما جراء مضاعفات الإصابة بسرطان المريء.

وقالت آنا لي باولو المتحدثة باسم المخرج الشهير إن ديمي توفي في شقته بمانهاتن محاطا بزوجته جوان هوارد وأولاده الثلاثة.

وتراوحت أعمال ديمي بين أفلام ذائعة الصيت مثل "صمت الحملان" إلى أفلام وثائقية عن كبار الموسيقيين وأفلام مثل فيلم "فيلادلفيا" الحائز على جائزة الأوسكار.

وكان آخر أفلام الراحل الفيلم الكوميدي "ريكي أند ذا فلاش" عام 2015 الذي لعبت فيه ميريل ستريب دور مغنية روك متقدمة في السن.

ووصفته ستريب بأنه "كبير القلب وموهبة كبيرة ورجل عطوف وأنه كان يحتضن طوال حياته الأشخاص المحتاجين".

وفاز ديمي، الذي ولد في نيويورك، بجائزة الأوسكار للمرة الأولى عام 1991 عن فيلم "صمت الحملان " الذي فاز أيضا ذلك العام بأوسكار أفضل فيلم كما فاز بطلاه أنتوني هوبكنز وجودي فوستر بجائزتي أفضل ممثل وممثلة.

وقالت فوستر إن وفاته أفجعتها، وأضافت "جوناثان كان غير متوقع كأفلامه الكوميدية وعميقا مثل أفلامه الدرامية، كان طاقة خالصة ومشجعا لا يتوقف لأي شخص مبدع".

واتسمت أعمال ديمي بالتنوع الشديد إذ تراوحت من الأفلام الكوميدية وأفلام الإثارة إلى الأفلام الجريئة مثل "فيلادلفيا" الذي أخرجه عام 1993 وهو من أوائل أفلام هوليوود التي تتصدي لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) والذي جلب جائزة أوسكار لتوم هانكس.

وقد وصف هانكس المخرج بأنه "أعظم الرجال"، وقال في بيان "جوناثان علمنا كيف يمكن للشخص أن يكون لديه قلب كبير وكيف يمكن أن يقود والطريقة التي نعيش بها وماذا يمكن أن نفعل من أجل العيش".

كما أخرج ديمي أفلاما وثائقية غنائية وموسيقية لبروس سبرينجستين وكيني تشيزني ونيل يونج وفرقة توكينج هيدز وفي الآونة الأخيرة لجاستين تيمبرليك وذا تنيسي كيدز.

وقالت آنا باولو المتحدثة باسم المخرج إن جنازة جيمي ستكون خاصة. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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