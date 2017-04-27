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وفاة الأرنب العملاق "سيمون" توجه ضربة جديدة لشركة يونايتد إيرلاينز

الأرنب العملاق سيمون
الأرنب العملاق سيمون
27/4/2017

تواجه شركة طيران يونايتدر إيرلاينز الأمريكية أزمة جديدة بوفاة أرنب عملاق على متن إحدى طائراتها وذلك بعد أقل من 3 أسابيع من سحل أحد الركاب على متن إحدى رحلات الشركة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الأرنب "سيمون" الذي يبلغ حجمه 3 أقدام (نحو 90 سنتيمترا) لفظ أنفاسه الأخيرة على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز، كانت قادمة من لندن إلى شيكاغو (الأربعاء).

وقالت أنيت إدواردز، مالكة الأرنب، إن سيمون خضع لفحص بيطري قبل ثلاث ساعات من إقلاع الطائرة من مطار هيثرو القريب من لندن، وكان في حالة جيدة. وأوضحت أن الأرنب كان في الطريق لبيعه إلى مشترٍ في الولايات المتحدة.

واعتبرت مالكة الأرنب، في تصريحات لصحيفة "ذي صن" البريطانية أن وفاة الأرنب سيمون تمثل "لغزا"، وأضافت أن "شيئا غريبا للغاية حدث. أريد أن أعرف ما هو".

من جانبها، قالت يونايتد إيرلاينز إنها تشعر بالحزن لوفاة الأرنب سيمون، وأضافت، في بيان أنها عرضت على مالكة الأرنب تعويضا.

وأوضحت الشركة، على خلاف التقارير الصحفية، أن الأرنب كان بخير عندما هبطت الطائرة.

وأضاف متحدث باسم الشركة أنه بعد نحو 30 دقيقة من الهبوط كان الأرنب نائما في منشأة للحيوانات الأليفة تابعة لشركة الطيران، وبعدها بوقت قصير فتح موظف بالشركة قفص الأرنب ليجده ميتا.

وتأتي وفاة الأرنب سيمون لتوجه ضربة جديدة لشركة يونايتد إيرلاينز، وهي من أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، التي تبذل جهودا مضنية طوال أسابيع، لاحتواء آثار فيديو واقعة سحل أحد الركاب، والذي كبدها خسائر من قيمتها السوقية في البورصة قاربت مليار دولار.

وحدثت واقعة الاعتداء عندما أرادت الشركة إجلاء أربعة ركاب عن الطائرة لتوفير مقاعد لطاقم الخدمة والأمن، لكن راكبا، رفض مغادرة مقعده ما دفع رجال الأمن للتعامل معه بالقوة وسحله.

وأثارت تلك الواقعة التي صورها الركاب، عاصفة من الغضب ضد الشركة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي، كما انطلقت دعوات لمقاطعة الشركة الأمريكية.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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