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شاهد: 25 مليون مشاهدة لأب ينوم ابنته بطريقة غريبة

27/4/2017

حقق مقطع فيديو لأب يقوم بتهدئة ابنته الرضيعة وتنويمها خلال ثوان أكثر من 25 مليون مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكان الأب، ويدعى دانييل إيزنمان، يقوم ببث مباشر على صفحته على موقع فيسبوك عندما بدأت ابنته الرضيعة ديفاينا في البكاء.

ويظهر المقطع، الذي نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، إيزنمان وهو يقوم بإصدار صوت قوي جعل الرضيعة تتوقف عن البكاء، قبل يعود ويهمهم بنغمة ثابتة لعدة ثوان هدأت خلالها الرضيعة تماما واستسلمت للنوم.

وأثنى كثير من متابعي إيزنمان على ما قام به، وقال بعضهم إنه جربوا نفس الشيء مع أطفالهم ونجح الأمر.

المصدر : ديلي ميل
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