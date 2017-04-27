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شاهد: مسابقة لتقليد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب

27/4/2017

شهدت مدينة لوس أنجليس الأمريكية مسابقة بين 10 كوميديين لتقليد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ونُظمت المنافسة بنادي "مصنع الضحك" في لوس أنجليس؛ حيث تنافس المتبارون، الذين جاء بعضهم من خارج الولايات المتحدة، على تقديم أفضل أداء يشبه الرئيس الأمريكي.

ومُنح كل متنافس فترة دقيقتين ليقدم أفضل تقليد لترمب؛ مستخدمين عددا من الموضوعات التي يتناولها الرئيس الأمريكي في خطاباته، مثل مشروع الرعاية الصحية "أوباما كير" وبناء جدار على الحدود مع المكسيك، والعلاقات مع الصين، والحرب في سوريا.

أما جائزة المسابقة، والتي فاز بها جون دي دومينيكو، فهي تقديم عرض أسبوعي على موقع النادي على الإنترنت بعنوان "أخبار زائفة/أخبار حقيقية".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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