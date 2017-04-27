شاهد: فلسطينيون يولدون الكهرباء من روث الأبقار

أقامت مزرعة فلسطينية منشأة للغاز الحيوي تحول سماد البقر إلى كهرباء بهدف تشغيل مزرعتها وكذلك بيع الكهرباء إلى المجلس البلدي.

وتقع المزرعة المملوكة لعائلة الجبريني في قرية الظاهرية في الضفة الغربية ويتركز نشاطها الأساسي على الصناعات الغذائية.

وتأمل المزرعة الآن في أن تصبح من بين أوائل الشركات الفلسطينية التي تقوم بإنتاج احتياجاتها من الطاقة باستخدام تكنولوجيا الغاز الحيوي وصولا إلى الحصول على دخل إضافي من خلال بيع الطاقة الفائضة عن حاجتها.

ويتم إنتاج الغاز الحيوي من خلال ربط خزان للصرف الصحي بمنشأة تفتيت حيوي يطلق عليها الهاضم (بيوديجيستر). يقوم الهاضم بتفتيت المواد العضوية، وهي في هذه الحالة روث البقر، وإنتاج غاز طبيعي يعرف باسم الميثان الحيوي لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقال ماهر المغالسة وهو مهندس في المزرعة متخصص في الطاقة المتجددة إن سماد البقر له استخدامات متعددة وهو أيضا صديق للبيئة.

وأوضح "هلا حققنا اكتفاء ذاتيا من الكهرباء بغذي المزرعة وكمان بنقدر نورد الطاقة الزائدة عنا لتغذي شبكة كهرباء الظاهرية اللي هي ممكن تعاني من بعض المشاكل في الكهرباء بالإضافة إلى إننا حلينا المشكلة البيئية الناتجة من روث البقر وحولناه لسماد طبيعي ممكن استخدامه في الاستخدامات الزراعية المختلفة."

ويقول المغالسة إن بإمكان المنشأة إنتاج 380 كيلو وات من الكهرباء في الساعة في ظل وجود حوالي 1200 بقرة في المزرعة.

وتجري مجموعة الجبريني مفاوضات مع السلطات الفلسطينية المختصة لإيجاد وسيلة لتبادل الكهرباء أو بيع الطاقة الزائدة لها.

ويأمل حسام الجبريني المدير التنفيذي لمجموعة الجبريني في الحصول قريبا على الموافقات اللازمة.

ويعتمد الفلسطينيون فى الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967، إلى حد كبير على الكهرباء التي توفرها إسرائيل ويواجهون انقطاعات متكررة في الكهرباء.

لكن مزرعة الجبريني تأمل في أن يصبح لديها الآن حل لمشاكل الطاقة في المنطقة وأن تحقق الأفضل من ناحية الاكتفاء الذاتي والجدوى الاقتصادية والحفاظ على البيئة.