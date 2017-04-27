شاهد: عقار رخيص لعلاج النزيف قد ينقذ أرواح آلاف الأمهات

أظهرت دراسة أن عقارا رخيصا ومتوفرا، من الممكن أن ينقذ حياة واحدة من كل ثلاثة من 100 ألف أم جديدة ينزفن حتى الموت بعد الولادة كل عام وأكثرهن في الدول النامية.

وتعتبر هذه أول دراسة على استخدام ذلك العقار لعلاج النزيف بعد الولادة.

فقد وجد الباحثون بعد تجربة عقار حمض الترانيكساميك أو (تي.إكس.إيه) على 20 ألف امرأة أنه خفض عدد حالات الوفاة بسبب النزيف عقب الولادة بنسبة 31 % إذا جرى تناوله خلال ثلاث ساعات.

وتبلغ كلفة العقار نحو 2.5 دولار في معظم الدول.

وبما أن (تي.إكس.إيه) يعمل على منع سيولة الدم وجد الباحثون أيضا أنه خفض الحاجة للجراحات العاجلة من أجل السيطرة على النزيف بأكثر من الثلث.

وقالت حليمة شاكور الأستاذة المساعدة بكلية لندن للصحة العامة وطب الأمراض الاستوائية، والتي شاركت في الإشراف على الدراسة "إنه آمن وسعره مناسب ويسهل تصنيعه ونأمل أن يستخدمه الأطباء في أقرب وقت

ممكن عقب بداية النزف بعد الولادة".

وشملت الدراسة أمهات من 193 مستشفى في 21 دولة خاصة في أفريقيا وآسيا وأيضا في بريطانيا وأماكن أخرى عانين من نزيف بعد الولادة، وهو السبب الرئيسي لوفاة الأمهات في أنحاء العالم.

ويعرف الأطباء النزيف بعد الولادة بأنه فقد أكثر من 500 ملليلتر خلال 24 ساعة من الولادة.

وأظهرت النتائج أنه من بين النساء اللائي أعطين حمض الترانيكساميك خلال ثلاث ساعات توفي 89 بسبب النزيف مقارنة مع 127 أعطين دواء بديلا. ولم تظهر آثار جانبية للعقار سواء على الأمهات أو الرضع.