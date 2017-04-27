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شاهد: جراحة لطفلة ولدت بأربعة أرجل وعمودين فقريين

27/4/2017

خضعت طفلة من ساحل العاج، وُلدت بأربعة أرجل وعمودين فقريين، لجراحة في الولايات المتحدة، تم خلالها فصلها عن توأمها "الطفيلي".

وعادت الطفلة دومينيك إلى أسرتها في ساحل العاج الأسبوع الماضي بعد نجاح الجراحة التي أجريت لها في مستشفى للأطفال بمدينة بارك ريدج بولاية إلينوي الأمريكية الشهر الماضي.

وولدت الطفلة وهي تعاني من حالة تعرف باسم "التوأم الطفيلي"، وهو توأم غير مكتمل كانت قدماه وبقايا جسده ملتصقة في رقبتها وظهرها.

وقالت أم الطفلة: "لم أكن أظن أنني سآخذ ابنتي بهذه الحالة. إنها معجزة. أشكر بشدة الجراحين الذين قاموا بهذا العمل".

وقضت الرضيعة أكثر من شهرين في الولايات المتحدة مع أسرة استضافتها بمدينة شيكاغو. وقد عادت إلى وطنها كي تحتفل بعيد ميلادها الأول في شهر مايو/أيار المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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