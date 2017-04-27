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شاهد: تمساح عمره 70 عاما يخرج سالما من حريق

27/4/2017

أصيب رجال إطفاء في مدينة دارون شمالي أستراليا خلال إخماد حريق في أحد المنازل بحالة من الهلع، ليس بسبب النيران وإنما لوجود تمساح طوله أربعة أمتار في فناء المنزل.

وقال مسؤولون إن الحريق دمر المنزل المكون من طابقين في ضاحية فاني باي الراقية بولاية نورثرن تريتوري، بينما خرج تمساح المياه المالحة المستأنس ألبرت (70 عاما) والذي كان يعيش مع  العائلة مالكة المنزل منذ عام 1958 من الحريق سالما.

وقال رجل الإطفاء بيل غليسون للصحفيين: "لحسن الحظ لم يتأثر التمساح من عملية الإطفاء على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه تم التعامل معه  بشكل جيد ولم يتأثر على الإطلاق بالحريق، وأضاف: "لقد بدا  سعيدا للغاية بمتابعتي خلال فحص الموقع".

وقال أخصائي رعاية التماسيح توم نيكولس، الذي تم استدعائه لمعرفة ما إذا  كان ألبرت في حاجة لنقله من الموقع: "إنها سابقة بالنسبة لي بلا ريب ، أردت في المقام الأول فقط أن أتأكد من أن الحظيرة آمنة، ثم تمكنت من  التواصل مع مالك المنزل".

وتمتلك العائلة رخصة لتربية ألبرت، ويقيم التمساح معهم من قبل أن تصبح التماسيح من الأنواع الحيوانية المحمية في عام 1971 حيث تم إنقاذ هذه الأنواع من الانقراض الذي أوشكت عليه.

وكانت مالكة التمساح، هلين هاريتوس، قد تحدثت إلى هيئة الإذاعة  الأسترالية العام الماضي عن حيوانها المستأنس ، وقالت: "الأمر ليس تماما  مثل امتلاكي لكلب، ولكنني لدي علاقة خاصة به ومستلزمات الرعاية له".

وقالت: "الأمر بالفعل سهل للغاية، يمكنني أن أقول إنه رغم العناية القليلة التي يحتاجها لكن يجب التعامل باحترام معها لأنها حيوانات خطيرة للغاية".

 وكانت هاريتوس قد ورثت التمساح في عام 1992 بعد وفاة والدها الذي كان من صيادي التماسيح وكان قد اصطاد ألبرت في نهر ماري عام 1958 . 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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