البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: الأيام الأخيرة في حياة شجرة عمرها 600 عام

27/4/2017

وثقت كاميرا الأيام الأخيرة في عمر شجرة بلوط بلغ عمرها 600 عام قبل إزالتها من موقعها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأعلنت السلطات وفاة الشجرة بعد أن ظهرت عليها أعراض التعفن والضعف خلال السنوات الأخيرة.

وتقول الرواية الرسمية إن الجنرال جورج واشنطن أول رئيس أمريكي اجتمع تحت هذه الشجرة مع الضابط الفرنسي الماركيز دو لافاييت، الذي حارب إلى جانب واشنطن ضد القوات البريطانية.

وبلغ ارتفاع الشجرة نحو 100 قدم وبلغ قطر جذعها 18 قدما وانتشرت فروعها لنحو 150 قدما.

وقامت السلطات بزرع شجرة جديدة مكانها ولكنها تنحدر من أفرع الشجرة القديمة.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)