شاهد: الأيام الأخيرة في حياة شجرة عمرها 600 عام

وثقت كاميرا الأيام الأخيرة في عمر شجرة بلوط بلغ عمرها 600 عام قبل إزالتها من موقعها في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأعلنت السلطات وفاة الشجرة بعد أن ظهرت عليها أعراض التعفن والضعف خلال السنوات الأخيرة.

وتقول الرواية الرسمية إن الجنرال جورج واشنطن أول رئيس أمريكي اجتمع تحت هذه الشجرة مع الضابط الفرنسي الماركيز دو لافاييت، الذي حارب إلى جانب واشنطن ضد القوات البريطانية.

وبلغ ارتفاع الشجرة نحو 100 قدم وبلغ قطر جذعها 18 قدما وانتشرت فروعها لنحو 150 قدما.

وقامت السلطات بزرع شجرة جديدة مكانها ولكنها تنحدر من أفرع الشجرة القديمة.