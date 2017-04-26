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شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن

26/4/2017

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر لحظة وفاة القارئ الإندونيسي الشيخ جعفر عبد الرحمن أُثناء قراءته القرآن.

ويظهر القارئ -الذي يعد من أشهر المقرئين في إندونيسيا- وهو يتلو آيات من سورة الملك، خلال حفل رسمي بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في إندونيسيا.

وظهر عبد الرحمن وقد أصابته وعكة صحية مفاجئة على ما يبدو، لم يستطع معها إكمال التلاوة؛ ما اضطر الحاضرين إلى إنزاله عن المنصة محمولاً.

وكان القارئ بدأ بتلاوة الآيات : ” تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2)” ، وشرع في قراءة الأية ” الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3)” .

وتدخل طاقم طبي بشكل عاجل، لكن يبدو أن الموت كان أسرع منهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
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