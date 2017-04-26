شاهد: ناسا تطلق بالونا عملاقا لجمع بيانات في الفضاء

بدأ منطاد في حجم استاد رياضي أطلقته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) الأربعاء في نيوزيلندا جمع بيانات في الفضاء القريب.

ويستهل المنطاد الذي أطلقته إدارة الطيران والفضاء الأمريكية لجمع البيانات رحلة من المقرر أن تستمر 100 يوم بعد عدة محاولات للإطلاق أخفقت بسبب العواصف والأعاصير.

وصممت ناسا المنطاد لرصد الجسيمات الكونية عالية الطاقة القادمة من خارج المجرة لدى اختراقها الغلاف الجوي للأرض. ومن المتوقع أن يدور المنطاد حول الكوكب مرتين أو ثلاث.

وقالت أنغيلا أولينتو الأستاذة بجامعة شيكاغو والباحثة الرئيسية في المشروع في بيان "أصل هذه الجسيمات يلفه غموض شديد نود كشف النقاب عنه، هل تأتي من ثقوب سوداء ضخمة عند مركز المجرات؟ أم من نجوم صغيرة سريعة الدوران؟ أم من مكان آخر؟"

وأوضحت العالمة أن عمليات الرصد التي سيقوم بها المنطاد ليست سوى بداية لجهود طويلة الأمد ستشمل لاحقا مهمة فضائية تعمل ناسا حاليا على وضع الخطوط العريضة لها.

وسيجمع المنطاد، الذي أطلق في واناكا في ساوث أيلاند بنيوزيلندا، البيانات من ارتفاع 34 كيلومترا فوق الأرض.

وكانت نيوزيلندا أيضا قاعدة لبرنامج المنطاد العلمي لناسا في العامين 2015 و2016.